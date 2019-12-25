В Ленобласти 9 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с

Усиление ветра ожидается после полудня.

Согласно штормовому предупреждению "Северо-Западное УГМС", 9 апреля, начиная с 12-15 часов ожидается усиление юго-западного, южного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Жителям Ленобласти советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Машину стоит поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. МЧС

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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