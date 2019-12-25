Петербуржцам сообщили о резком потеплении до +17 градусов

Сейчас погода нестабильна из-за циклонов.

В четверг, 8 апреля, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил петербуржцам, что скоро ожидается потепление.

По словам специалиста, в этот понедельник, 12 апреля, воздух прогреется до +17 градусов, но затем снова последует похолодание. Колесов объяснил, что огромная территория находится во власти циклонов, из-за чего погода нестабильна, а также выпадают осадки.

До конца следующей недели надеяться на тепло выше +10 градусов не стоит.

Ранее мы писали, что гололедица и мокрый снег ожидают петербуржцев в четверг.

Фото: Piter.TV