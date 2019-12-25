Гололедица и мокрый снег ожидают петербуржцев в четверг

Температура воздуха составит +4…+6 градусов.

В четверг, 8 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха ночью составит 0…-2 градусов. Днем потеплеет до +4…+6 градусов. Ветер подует с северо-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

Стал известен график отключения горячей воды в Петербурге летом 2021 года.

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