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После фильма Юрия Дудя в Петербурге раскупают экспресс-тесты на ВИЧ
Сегодня, 17:09
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nastya960

После фильма Юрия Дудя в Петербурге раскупают экспресс-тесты на ВИЧ

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Самый большой спрос отметили в Приморском и Петроградском районах.

В Петербурге после фильма Юрия Дудя в аптеках практически не осталось экспресс-тестов на ВИЧ. Об этом сообщил "ДокторПитер".

Самый большой спрос отметили в Приморском и Петроградском районах. В Приморском районе на почти 600 тысяч жителей осталась всего одна упаковка. В аптеках отмечают, что у них об экспресс-тестах спрашивают каждый день.

Набор реагентов в разных аптеках стоит от 200 до 300 рублей.

Фильм "Эпидемия, про которую не говорят" Юрия Дудя вышел на YouTube 11 февраля. Piter.TV ранее писал, где в Петербурге сдать бесплатно и анонимно тест на ВИЧ. 

 

 

Теги: вич, дудь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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