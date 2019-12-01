После фильма Юрия Дудя в Петербурге раскупают экспресс-тесты на ВИЧ

Самый большой спрос отметили в Приморском и Петроградском районах.

В Петербурге после фильма Юрия Дудя в аптеках практически не осталось экспресс-тестов на ВИЧ. Об этом сообщил "ДокторПитер".

Самый большой спрос отметили в Приморском и Петроградском районах. В Приморском районе на почти 600 тысяч жителей осталась всего одна упаковка. В аптеках отмечают, что у них об экспресс-тестах спрашивают каждый день.

Набор реагентов в разных аптеках стоит от 200 до 300 рублей.

Фильм "Эпидемия, про которую не говорят" Юрия Дудя вышел на YouTube 11 февраля. Piter.TV ранее писал, где в Петербурге сдать бесплатно и анонимно тест на ВИЧ.