После драки на Апраксином дворе врачи борются за жизни двоих мужчин

У них многочисленные резанные и колотые раны.

Петербургские врачи борются за жизнь двоих пострадавших во время драки на Апраксином дворе. Об этом сообщают городские СМИ.

В данный момент двое участников драки 39 и 32 лет находятся в Мариинской больнице. Врачи диагностировали им ножевые ранения груди, живота и ягодиц.

Напомним, в ночь на воскресенье 15 сентября в центре Петербурга произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой и поножовщиной. В массовой драке участвовали около 50 человек. В полицию обратились очевидцы, когда увидели в руках у разъяренной толпы питы и ножи.

Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе.

Фото:pixabay