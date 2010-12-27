После драки на Апраксином дворе врачи борются за жизни двоих мужчин

Петербургские врачи борются за жизнь двоих пострадавших во время драки на Апраксином дворе. Об этом сообщают городские СМИ.
В данный момент двое участников драки 39 и 32 лет находятся в Мариинской больнице. Врачи диагностировали им ножевые ранения груди, живота и ягодиц.
Напомним, в ночь на воскресенье 15 сентября в центре Петербурга произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой и поножовщиной. В массовой драке участвовали около 50 человек. В полицию обратились очевидцы, когда увидели в руках у разъяренной толпы питы и ножи.
Проводится проверка.
Ранее мы сообщали о том, что группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе.
Фото:pixabay
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