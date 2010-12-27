Группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе

Мужчина остался жив и был госпитализирован.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что в Красногвардейском районе двое скинхедов напали на мигранта. Об этом сообщает 78.ru.

Нападение произошло на Среднеохтинском проспекте. По информации СМИ, мужчины нанесли три удара ножом в спину 32-летнего гражданина Узбекистана. Мужчину успели спасти. В данный момент он находится в больнице.

Задержанные оказались москвичами. У мужчин на теле имеются многочисленные татуировки со свастикой и одежда с соответствующими изображениями. Во время обыска у молодых людей изъяли холодное оружие и ножи.

Дело расследуют Следственный комитет.

Ранее мы сообщали о том, что на мошенницу, обманувшую узницу концлагеря, завели уголовное дело.

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