  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:05
186
IRINA_CHALKINA

Группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе

0 0

Мужчина остался жив и был госпитализирован.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что в Красногвардейском районе двое скинхедов напали на мигранта. Об этом сообщает 78.ru.

Нападение произошло на Среднеохтинском проспекте. По информации СМИ, мужчины нанесли три удара ножом в спину 32-летнего гражданина Узбекистана. Мужчину успели спасти. В данный момент он находится в больнице. 

Задержанные оказались москвичами. У мужчин на теле имеются многочисленные татуировки со свастикой и одежда с соответствующими изображениями. Во время обыска у молодых людей изъяли холодное оружие и ножи. 

Дело расследуют Следственный комитет.

Ранее мы сообщали о том, что на мошенницу, обманувшую узницу концлагеря, завели уголовное дело.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия, скинхеды избили мигранта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии