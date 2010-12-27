На мошенницу, обманувшую узницу концлагеря, завели уголовное дело

Она присвоила себе квартиру пожилой женщины.

17 сентября задержали 52-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении 93-летней петербурженки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.

Несколько дней назад к Председателю Следкома обратился петербуржец, несогласный с решением полиции по заявлению о мошеннических действиях с квартирой его бабушки. По результатам проверки этого случая возбуждать уголовное дело не стали. Но мужчина настоял на передаче материалов проверки в производство Главного следственного управления. Глава СК поручил провести повторную проверку, отметив, что права пожилой петербурженки должны быть защищены.

Женщина, подозреваемая в мошенничестве, работает помощником воспитателя в детском саду. По данным следствия, весной этого года она ввела в заблуждение 93-летнюю бывшую узницу концлагеря, пообещав, что выполнит все обязательства по договору купли-продажи ее, пожилой женщины, квартиры. Подозреваемая уговорила бабушку подписать договор на продажу жилья за 4 млн. 407 тыс. рублей, но не передала ей деньги. Сейчас 93-летняя петербурженка вынужденно живет у родственников.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении мошеннице обвинения.

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Фото: Piter.tv