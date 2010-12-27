В Петербурге расследуют дело о серийных налетчиках на ювелирные

Банда похитила украшений почти на 2 млн рублей.

Во вторник, 17 сентября стало известно, что петербургские полицейские в ходе долгих расследований смогли раскрыть банду налетчиков на ювелирные магазины. Об этом сообщают СМИ.

Как оказалось, преступники совершали ограбления с еще весны 2018 года. Банда похитила украшений почти на 2 млн рублей. В октябре прошлого года налетчиков удалось задержать во время очередного ограбления в Ломоносове. В ходе следствия было установлено, что мужчин 1981 и 1988 годов рождения причастны к разбоям и грабежам на сумму около 11 млн рублей.

По данным ведомства, налетчики также ограбили комиссионный магазин на проспекте Стачек и салон сотовой связи на проспекте Науки в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что психопат досмерти забил прохожего у "Московской".

Фото:pixabay