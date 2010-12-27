Психопат досмерти забил прохожего у "Московской"

Ночью 17 сентября возле метро "Московская" молодой человек до смерти избил прохожего, передает АН "Оперативное прикрытие".
В полицию поступило сообщение об избиении во дворе дома 216 по Московскому проспекту. Очевидцы отметили, что жертва уже не сопротивляется.
К моменту приезда полицейских молодой человек скончался. Свидетели на месте указали на подозреваемого в убийстве. Им оказался 18-летний петербуржец. Он утверждал, что прохожий был виноват в конфликте: якобы, он оскорбил девушку убийцы. По некоторым данным, подозреваемый состоит на психиатрическом учете.
Личность погибшего устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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