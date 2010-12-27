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Психопат досмерти забил прохожего у "Московской"
Сегодня, 12:07
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Психопат досмерти забил прохожего у "Московской"

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Напавший утверждает, что незнакомец обидел его подругу.

Ночью 17 сентября возле метро "Московская" молодой человек до смерти избил прохожего, передает АН "Оперативное прикрытие". 
В полицию поступило сообщение об избиении во дворе дома 216 по Московскому проспекту. Очевидцы отметили, что жертва уже не сопротивляется.
К моменту приезда полицейских молодой человек скончался. Свидетели на месте указали на подозреваемого в убийстве. Им оказался 18-летний петербуржец. Он утверждал, что прохожий был виноват в конфликте: якобы, он оскорбил девушку убийцы. По некоторым данным, подозреваемый состоит на психиатрическом учете.

Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы писали о задержании разбойника из парка имени Есенина.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, психопат, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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