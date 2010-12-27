Задержан разбойник из парка имени Есенина

Полиция раскрыла ночное нападение на женщину в парке.

Задержан мужчина, совершивший нападение на женщину в парке имени Есенина ночью 6 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Разбойник напал на прохожую на улице Дыбенко, когда она возвращалась домой с работы. Угрожая ножом, преступник отобрал у нее мобильный телефон и сорвал с шеи серебряный крестик, после чего скрылся.

16 сентября сотрудники уголовного розыска задержали безработного 39-летнего мужчину, подозреваемого в нападении. Преступник и ранее был судим за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Как выяснилось, он обокрал женщину, чтобы продать похищенные ценности и на вырученные деньги купить наркотические средства. Мужчине грозит статья "разбой".

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Фото: Piter.tv