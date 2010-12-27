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На улице Комсомола бездомный едва не убил своего приятеля
Сегодня, 10:16
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IRINA_CHALKINA

На улице Комсомола бездомный едва не убил своего приятеля

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Мужчина воткнул нож в горло собутыльнику.

В минувшее воскресенье, 15 сентября, на улице Комсомола петербуржцы стали свидетелями кровавой ссоры между бездомными. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел рано утром около дома № 35 по улице Комсомола. Так, два бездомным приятеля вначале мирно распивали спиртные напитки, но по ходу дела завязалась ссора. В итоге один из бомжей воткнул нож в горло 33-летнему собутыльнику. 

Прохожие успели вовремя вызвать медиков. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением шеи с повреждением гортани. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что два петербургских студента устроили поножовщину в Судостроительном колледже.

Фото:pixabay

 

Теги: криминальные новости, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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