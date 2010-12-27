На улице Комсомола бездомный едва не убил своего приятеля

Мужчина воткнул нож в горло собутыльнику.

В минувшее воскресенье, 15 сентября, на улице Комсомола петербуржцы стали свидетелями кровавой ссоры между бездомными. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел рано утром около дома № 35 по улице Комсомола. Так, два бездомным приятеля вначале мирно распивали спиртные напитки, но по ходу дела завязалась ссора. В итоге один из бомжей воткнул нож в горло 33-летнему собутыльнику.

Прохожие успели вовремя вызвать медиков. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением шеи с повреждением гортани. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело.

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Фото:pixabay