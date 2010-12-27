Два петербургских студента устроили поножовщину в Судостроительном колледже

Один из участников госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что два студента Судостроительного колледжа устроили поножовщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В колледже отказались комментировать Piter.TV данную ситуацию.

16 сентября 2019 года около двух часов дня в полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в судостроительном колледже заявили в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошел в третьем корпусе на улице Кораблестроителей. Что послужило катализатором конфликта между однокурсниками, неизвестно. Во время ссоры 16-летний студент достал нож и ударил им оппонента. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подростка. Пострадавший же госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские возбудили дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Ранее мы сообщали о том, что в Чите мужчина изнасиловал и убил на автостоянке 12-летнюю девочку.

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