Полиция проверила Апраксин двор после драки в Купчино

В ночь на 20 мая на улице Салова порезали четырех человек.

Утром 26 июня полиция Петербурга нагрянула с проверкой на Апраксин двор, перекрыв нелегалам пути к бегству. Об этом пишет "Фонтанка".

Полицейские пришли на рынок как в штатской форме, так и в повседневной. Автобусы и легковые машины заметили на площади Ломоносова и в Торговом переулке. Проверка оказалась не менее масштабной, чем та, что была на улицах Салова и Софийской в мае. Тогда стражи порядка задержали более 200 человек. Около 40 из них получили протоколы за миграционные нарушения.

Проверки начались с драки мигрантов в Купчино. В ночь на 20 мая неизвестные напали на четырех человек на улице Салова. Потерпевшим нанесли многочисленные удары ножом, оставив их умирать на земле.

Двух мужчин увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Один из потерпевших получил травматический шок от повреждения кишечника, раны шеи и бедра. Другому ткнули ножом в живот. Двух других госпитализировать не стали. Они умело защищались, поэтому лезвия повредили только руки.

Ранее мы писали, что дагестанцы устроили драку со стрельбой и поножовщиной на парковке в Петербурге.

Фото: Википедия / A.Savin