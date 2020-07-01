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Вместо "Галереи" протесты против поправок в Конституцию растянулись по Невскому

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Пикетчиков заснял мобильный корреспондент Piter.tv.

Вечером в среду, 1 июля, противники поправок в Конституцию России в Петербурге должны были собраться у торгового комплекса "Галерея". Однако акция не приобрела многочисленный характер.

Вместо этого несколько протестующих встали по Невскому проспекту с одиночными пикетами – у Гостиного двора, рядом со станцией метро "Маяковская" и у ресторана "Бургер Кинг". Сообщений о задержаниях не поступало.

Отметим, что день голосования по поправкам в Конституцию России в Петербурге отметился протестной акцией на Дворцовой площади. Несколько десятков горожан так выразили свой протест против поправок в действующую Конституцию России. Не помешал активистам и дождь. Задержали как минимум двух человек.

Видео: Piter.tv

Теги: петербург, протесты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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