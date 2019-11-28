Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма

Причиной для вызова в дипведомство стала туристическая выставка.

Посол Сербии на Украине Аце Йованович был вызван в министерство иностранных дел страны из-за истории с Крымом. Как сообщили в ведомстве, символика полуострова была размещена на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.

В Киеве выразили "глубокую обеспокоенность" из-за ситуации и потребовали, чтобы подобные факты не повторялись в будущем. В ведомстве добавили, что посол признал досадным этот факт и подтвердил поддержку по вопросам территориальной целостности Украины со стороны Сербии.

Ранее мы сообщали о том, что Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью на радиостанции "Голос Америки". Дипломат считает, что предыдущие соглашения себя исчерпали, поэтому требуют перемен.