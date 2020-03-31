Поселок Камчатки накрыл "смерч" из комаров

Необычное явление было зафиксировано в Усть-Камчатске.

В Камчатском крае один из населенных пунктов накрыл "смерч" из комаров. Об этом информирует портал "Камчатка-информ".

Нашествие насекомых очевидцы зафиксировали в Усть-Камчатске. На опубликованных в социальных сетях видео показано, как полчища комаров образуют столб, который спустя некоторое время распадается.

Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того чтобы спариться. Людмил Лобкова, энтомолог

По ее утверждению, данное явление не представляет опасности для человека. Нашествие насекомых происходит ежегодно, однако, увидеть его можно в зависимости от численности комаров и погоды.

Ранее мы сообщали, что ученые из Северной Каролины создали ткань без инсектицидной пропитки, которая защищает от укусов комаров. Материал достаточно легкий, чтобы пропускать воздух, но при этом плотный для хоботка насекомого.

Видео: Telegram/RU_CHP