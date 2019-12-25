Ученые разработали одежду, которая защищает от укусов комаров

Ткань оказалась довольно плотной для хоботка комара.

Ученые из Северной Каролины создали ткань без инсектицидной пропитки, которая защищает от укусов комаров. Отмечается, что ткань достаточно легкая, чтобы пропускать воздух, но при этом плотная для хоботка комара. Об этом сообщает портал Phys.org.

Так, из этой ткани сшили нижнее белье, а также рубашку с длинными рукавами. Затем был проведен эксперимент с комарами. Во время испытаний доброволец зашел в помещение, где находились 200 кровососущих насекомых. И рубашка из этого материала защитила человека от укуса комаров на 100%.

Однако с нижним бельем так не получилось, прокусить ткань удалось 7 комарам из 200. Дело в том, что ткань сильно натянулась на плечах испытуемого. После корректировки белье также оказалось непроницаемым для укусов.

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