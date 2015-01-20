Порядка 200 елей изъяли после рейдов по елочным базарам

В Петербурге 23 декабря прошли рейды по проверке елочных базаров. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В спальных районах отмечают большее количество нарушений. В общей сложности с нелегальных ёлочных базаров изъяли и отправили на склад временного хранения порядка 200 деревьев. Уже составили протоколы на нарушителей.
Напомним, что у метро "Чернышевская" прикрыли незаконную елочную ярмарку. По сведениям администрации Центрального района, все елки у продавцов изъяли, рекламные конструкции демонтировали. Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.
Ранее топ новогодних ярмарок и базаров Петербурга 2022-2023. В Петербурге откроются более 20 рождественских и новогодних базаров.
Фото: Piter.tv
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