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Порядка 200 елей изъяли после рейдов по елочным базарам
Сегодня, 21:17
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Порядка 200 елей изъяли после рейдов по елочным базарам

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В спальных районах отмечают большее количество нарушений.

В Петербурге 23 декабря прошли рейды по проверке елочных базаров. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

В спальных районах отмечают большее количество нарушений. В общей сложности с нелегальных ёлочных базаров изъяли и отправили на склад временного хранения порядка 200 деревьев. Уже составили протоколы на нарушителей. 

Напомним, что у метро "Чернышевская" прикрыли незаконную елочную ярмарку. По сведениям администрации Центрального района, все елки у продавцов изъяли, рекламные конструкции демонтировали. Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.

Ранее топ новогодних ярмарок и базаров Петербурга 2022-2023. В Петербурге откроются более 20 рождественских и новогодних базаров. 

Фото: Piter.tv
    

Теги: елочный базар, нарушения, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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