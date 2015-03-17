Топ новогодних ярмарок и базаров Петербурга 2022-2023

В Петербурге откроются более 20 рождественских и новогодних базаров

Для поднятия новогоднего настроения петербуржцам представили самые атмосферные рождественские ярмарки и новогодние базары, которые будут работать в Петербурге с декабря 2022 по январь 2023 года.

Например, в "Никольских рядах", помимо тематических украшений, напоминающих о полярных просторах, в Никольском дворе можно посетить уже популярные аттракционы – Никольскую горку и сказочную Венецианскую карусель.

Во Дворе Гостинки тоже сменились декорации: каток на центральной площади, ярмарочные карусели, аутентичные стрит-фуд проекты и атмосферный живой огонь.

В кронштадтском парке "Остров фортов" начался фестиваль "Морская зимняя сказка". В его рамках пройдет множество праздничных событий, среди которых новогодняя ярмарка и елочный базар.

О других ярмарках можно узнать на сайте "Петербург2".

Фото: Piter.tv