У метро "Чернышевская" прикрыли незаконную елочную ярмарку

Нелегальный елочный базар закрыли по требованию комитета по контролю за имуществом Петербурга сегодня, 26 декабря. Ярмарка располагалась у метро "Чернышевская". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
По сведениям администрации Центрального района, все елки у продавцов изъяли, рекламные конструкции демонтировали. Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Конюшенной площади открылась ледовая арена.
Фото: telegram / Центр.Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все