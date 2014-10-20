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У метро "Чернышевская" прикрыли незаконную елочную ярмарку
Сегодня, 20:34
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У метро "Чернышевская" прикрыли незаконную елочную ярмарку

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Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.

Нелегальный елочный базар закрыли по требованию комитета по контролю за имуществом Петербурга сегодня, 26 декабря. Ярмарка располагалась у метро "Чернышевская". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

По сведениям администрации Центрального района, все елки у продавцов изъяли, рекламные конструкции демонтировали. Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Конюшенной площади открылась ледовая арена.

Фото: telegram / Центр.Новости

Теги: базар, елки, нелегальный бизнес, чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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