У метро "Чернышевская" прикрыли незаконную елочную ярмарку

Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.

Нелегальный елочный базар закрыли по требованию комитета по контролю за имуществом Петербурга сегодня, 26 декабря. Ярмарка располагалась у метро "Чернышевская". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

По сведениям администрации Центрального района, все елки у продавцов изъяли, рекламные конструкции демонтировали. Владельцу несогласованного бизнеса выписали административный протокол.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Конюшенной площади открылась ледовая арена.

Фото: telegram / Центр.Новости