Порошенко заявил о падении рейтинга Зеленского на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о падении рейтинга нынешнего главы государства Владимира Зеленского в стране. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Порошенко, украинский народ "сбросил розовые очки".
Та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием.
Петр Порошенко, экс-президент Украины
По данным опроса, проведенного социологической службой, рейтинг Зеленского упал на семь пунктов. За него готовы проголосовать на следующих выборах 26% избирателей
Ранее Порошенко заявил, что войска России могут добраться до Украины всего за сутки.
Видео: YouTube / Shuster Online
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