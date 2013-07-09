Порошенко заявил о падении рейтинга Зеленского на Украине

За нынешнего президента страны готовы проголосовать 26% избирателей

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о падении рейтинга нынешнего главы государства Владимира Зеленского в стране. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Порошенко, украинский народ "сбросил розовые очки".

Та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием. Петр Порошенко, экс-президент Украины

По данным опроса, проведенного социологической службой, рейтинг Зеленского упал на семь пунктов. За него готовы проголосовать на следующих выборах 26% избирателей

Ранее Порошенко заявил, что войска России могут добраться до Украины всего за сутки.

Видео: YouTube / Shuster Online