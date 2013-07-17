Порошенко заявил, что войска России могут добраться до Украины всего за сутки

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до украинской территории всего за сутки. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
Порошенко отметил, что в современной войне не нужно разворачивать много людей вдоль границы.
С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки.
Петр Порошенко, экс-президент Украины
Ранее мы сообщали, что Верховная рада назначила нового главу Минобороны Украины.
Видео: YouTube / Shuster Online
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