Верховная рада назначила нового главу Минобороны Украины

Новым главой министерства обороны Украины стал бывший вице-премьер страны Алексей Резник. Его кандидатуру поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Резник сменит ранее уволенного с должности главы ведомства Андрея Тарана, который возглавлял оборонное ведомство Украины с 2020 года.
В соответствии с законодательством страны, назначенный Радой министр вступает в должность сразу после одобрения его кандидатуры в парламенте.
На должности вице-премьера Резник работал с марта 2020 года. Также он является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее в Раде заявили, что Россия способна сокрушить Украину в течение недели.
Видео: Верховная рада
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все