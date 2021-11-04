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Верховная рада назначила нового главу Минобороны Украины

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Им стал бывший вице-премьер страны Алексей Резник.

Новым главой министерства обороны Украины стал бывший вице-премьер страны Алексей Резник. Его кандидатуру поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Резник сменит ранее уволенного с должности главы ведомства Андрея Тарана, который возглавлял оборонное ведомство Украины с 2020 года.

В соответствии с законодательством страны, назначенный Радой министр вступает в должность сразу после одобрения его кандидатуры в парламенте.

На должности вице-премьера Резник работал с марта 2020 года. Также он является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в Раде заявили, что Россия способна сокрушить Украину в течение недели.

Видео: Верховная рада

Теги: алексей резник, верховная рада, минобороны украины
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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