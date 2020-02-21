Порошенко заявил, что Путин "опаснее коронавируса"

Политик назвал российского президента опасным врагом Украины.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин – опасный враг Украины, и сравнил Путина с коронавирусом. Об этом политик написал в своем Twitter.

Порошенко уверен, что цель российского президента – забрать украинскую землю и душу. Также политик отметил, что нет необходимости "заглядывать в глаза" Путину, чтобы убедиться, что мир и Украина не входят в его планы. Кроме того, Путин, по мнению Порошенко, гораздо большая опасность, нежели коронавирус, и призвал власть не молчать.

Ранее мы писали, что Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям.

Видео: Петро Порошенко / YouTube