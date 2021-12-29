Порошенко запел в Печерском суде

Экс-глава Украины исполнил национальный гимн.

Бывший украинский президент Петр Порошенко спел национальный гимн в здании Печерского районного суда, в котором проходило заседание по избранию фигуранту расследования меры пресечения. Политик подозревается в государственной измене и пособничеству террористам в вопросе поставок угля из Донбасса. Исполнение Порошенко поддержали несколько журналистов, находившихся на встрече.

Напомним, что с середины декабря Петр Порошенко находился за границей в "дипломатическом турне". Он вернулся в страну только 17 января 2022 года. За это время суд успел наложить на имущество политического деятели арест. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. на данный момент суд отпустил политика на свободу под личное обязательство. Он должен сдать все паспорта и являться по первому требованию инстанции и следственных органов.

Полиция применила газ против сторонников Порошенко, митингующих возле суда в Киеве.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости

