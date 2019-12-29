Порошенко самостоятельно прибыл на допрос в ГБР

Как и обещал

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РИА Новости.

Обещание явиться на допрос он дал накануне в четверг, 27 февраля.

- Мы, как я и обещал вчера, сегодня [в пятницу] пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования , - сказал Порошенко.

Адвокат Игорь Головань уточнил, что экс-президента вызвали по делу о назначении судей.

Ранее сообщалось, что следователи готовят документы для принудительного привода Порошенко. До этого он не явился на порядка тридцати допросов. ГБР изучает 16 делопроизводств, в которых фигурирует бывший украинский лидер.

Ранее украинский суд разрешил принудительно привести Петра Порошенко на допрос.