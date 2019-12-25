  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за суда
Сегодня, 9:17
17
lesjasap

Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за суда

0 0

Прощение с Алексеем Порошенко состоится 19 июня.

Петру Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за судебного заседания. Об этом написал на Facebook пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко. Чиновник отметил, что Порошенко принял тяжелое решение из-за процесса, на котором для него будет избрана мера пресечения. В связи с этим прощение с Алексеем Порошенко перенесено на 19 июня.

Офис генерального прокурора Украины подал ходатайство о взятии Петра Порошенко под стражу. Экс-глава государства подозревается в незаконном назначении на пост заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Также политик 10 июня официально стал фигурантом дела о склонении главы СВР Егора Божка к превышению должностных полномочий.

Напомним, что отец Порошенко умер 16 июня на 85-ом году жизни. Накануне у него произошел геморрагический инсульт. 

МИД направил ноту протеста из-за действий Киева в День России.

Теги: петр порошенко, похороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии