Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за суда

Прощение с Алексеем Порошенко состоится 19 июня.

Петру Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за судебного заседания. Об этом написал на Facebook пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко. Чиновник отметил, что Порошенко принял тяжелое решение из-за процесса, на котором для него будет избрана мера пресечения. В связи с этим прощение с Алексеем Порошенко перенесено на 19 июня.

Офис генерального прокурора Украины подал ходатайство о взятии Петра Порошенко под стражу. Экс-глава государства подозревается в незаконном назначении на пост заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Также политик 10 июня официально стал фигурантом дела о склонении главы СВР Егора Божка к превышению должностных полномочий.

Напомним, что отец Порошенко умер 16 июня на 85-ом году жизни. Накануне у него произошел геморрагический инсульт.

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