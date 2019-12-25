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МИД направил ноту протеста из-за действий Киева в День России
Сегодня, 8:38
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matveyvn

МИД направил ноту протеста из-за действий Киева в День России

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В министерстве назвали это "отвратительной антироссийской выходкой".

МИД направил ноту протеста из-за действий Киева в День России. Об этом сообщила пресс-служба международного ведомства.

Подчёркивается, что причиной недовольства российских дипломатов стали акции возле киевского посольства РФ, проведённые в День России. В министерстве назвали её "отвратительной антироссийской выходкой".

Отметим, 12 июня на здание российского посольства в Киеве при помощи проекторов вывели ряд оскорбительных изображений с явной русофобской тематикой. МИД РФ подчёркивает, что это произошло при полном попустительстве властей Украины, хотя страна обязана следить за порядком возле международных учреждений.

Российские дипломаты отметили, что надеются на то, что украинские власти будут пресекать подобные акции в будущем.

Ранее Порошенко обвинил Януковича в потере Украиной Крыма.

Теги: дипломатия, мид рф, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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