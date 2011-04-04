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Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
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Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос

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Экс-глава Украины посетит с визитом Европу.

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну после попытки вызова на допрос. По информации от пресс-службы политического движения "Европейская солидарность", которой Порошенко руководит, лидер направился в европейское дипломатическое турне. Одной из первых стран парламентарий посетит Турцию. Затем в его планах указана Польша. Известно, что рабочие поездки были запланированы заранее.

В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции. В честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле.

пресс-служба партии

Напомним, что Петр Порошенко уже 20 и 21 декабря в Польше примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности" на территории Восточного фланга.

Зеленский: Украина верит в дипломатическое решение разногласий с Россией.

Фото: YouTube / Телеканал ICTV
 

Теги: допрос, петр порошенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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