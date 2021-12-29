Политик призвал народ за единство на словах, а не на деле.

Бывший президент Украины Петр Порошенко оговорился, комментируя угрозу "российского вторжения". Инцидент зафиксирован с лидером местной партии "Европейская солидарность" во время его выступления на Согласительном совете в Верховной Раде. Оговорка спикера касалась консолидации общества, необходимого на фоне существующей угрозы атаки со стороны Москвы на Киев. Порошенко добавил, что глава государства Владимир Зеленский не справился с задачей по объединению граждан, а также мешает ему самому лично заниматься этим.

У меня был запланирован ряд встреч с министрами иностранных дел наших партнеров…Дорогие друзья, я еще раз подчеркиваю: мы за единство — на словах, а не на деле. Мы за то, чтобы успокоить людей, но решительными шагами, а не видосиками. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Напомним, что в настоящее время Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о расследовании касательно поставок угля с территории Донбасса. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

