Порнорежиссер снимет фильмы по мотивам сексуальных фантазий женщин

Порнорежиссер рассказала, что она создала сайт, куда поклонницы ее творчества пишут свои сокровенные сексуальные желания.

Знаменитый шведский порнорежиссер Эрика Люст планирует снять свои фильмы в необыкновенном жанре. Она хочет воплотить в реальность женские сексуальные фантазии. Об этом сообщило издание Die Welt.

По мнению Эрики Люст, женская порнография будет значительно отличаться от мужской. При этом Люст уже давно является популяризатором жанра феминистской порнографии. В фильмах акцент делается на детали и диалоги.

Порнорежиссер рассказала, что она создала сайт, куда поклонницы ее творчества пишут свои сокровенные сексуальные желания. Эрика Люст отметила, что была удивлена, когда поняла, как сильно их фантазии отличаются от обычного порно.

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Фото: Piter.tv