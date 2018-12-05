Pornhub снял "самое грязное порно в истории"

На видео актриса Leolulu занимается сексом на одном из самых грязных пляжей мира.

Порносайт Pornhub снял новый фильм для взрослых под названием "The Dirtiest Porn Ever" ("Самое грязное порно в истории"). На видео актриса Leolulu занимается сексом со своим партнером на одном из самых грязных пляжей мира, среди отходов и груды пластика. В это время сотрудники Pornhub в фирменных костюмах химзащиты очищают территорию от мусора.

Часть денег, заработанных на каждом просмотре ролика, будет направляться в некоммерческую организацию Ocean Polymers. Ее основной деятельностью является очистка океанов от пластика. Также компания Pornhub запустила специальный проект с инструкциями по борьбе с пластиковыми загрязнениями.

Ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) выяснили, что в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика.

Видео: YouTube / Pornhub