Pornhub снял "самое грязное порно в истории"

Порносайт Pornhub снял новый фильм для взрослых под названием "The Dirtiest Porn Ever" ("Самое грязное порно в истории"). На видео актриса Leolulu занимается сексом со своим партнером на одном из самых грязных пляжей мира, среди отходов и груды пластика. В это время сотрудники Pornhub в фирменных костюмах химзащиты очищают территорию от мусора.
Часть денег, заработанных на каждом просмотре ролика, будет направляться в некоммерческую организацию Ocean Polymers. Ее основной деятельностью является очистка океанов от пластика. Также компания Pornhub запустила специальный проект с инструкциями по борьбе с пластиковыми загрязнениями.
Ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) выяснили, что в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика.
Видео: YouTube / Pornhub
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