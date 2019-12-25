Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18% избирателей

Нурлан Абдиров подвел предварительные результаты референдума.

Поправки к Конституции Казахстана на референдуме поддержали 77,18 процента проголосовавших. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами сделал руководитель местной Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса…6 163 863 человека от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Нурлан Абдиров, председатель ЦИК Казахстана

Чиновник добавил, что требование конституционного закона "о необходимости поддержки большинством граждан" не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения, столицы по предварительным итогам референдума, соблюдалось. Голосование за изменения в Конституцию республики закончилось 5 июня.

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