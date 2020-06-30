Петербург передал Казахстану останки красноармейца Петра Фоменко

Известно, что уроженец Казахстана погиб на Невском пятачке, защищая страну от захватчиков.

Петербург передал останки и личные вещи красноармейца Петра Фоменко для захоронения в Казахстане. Дань памяти бойцу отдали губернатор города Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и генконсул Республики Казахстан Бауыржан Досманбетов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что уроженец Казахстана погиб на Невском пятачке, защищая родину от захватчиков. Спустя много лет поисковики обнаружили останки солдата в траншее в ста метрах от штабного блиндажа 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Невской оперативной группы.

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