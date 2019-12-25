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Попова: в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом
Сегодня, 11:56
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lesjasap

Попова: в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом

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Выявленные случаи чиновница назвала уникальными.

Анна Попова заявила, что в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках выступления на конференции, посвященной противодействию коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.

Каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам чиновницы, повторно заразились коронавирусом в РФ люди, которые имеют ослабленный иммунитет. Она добавила, что такие случаи считаются уникальными.

Попова рассказала о ходе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона".

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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