Попова: в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом

Выявленные случаи чиновница назвала уникальными.

Анна Попова заявила, что в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках выступления на конференции, посвященной противодействию коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.

Каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам чиновницы, повторно заразились коронавирусом в РФ люди, которые имеют ослабленный иммунитет. Она добавила, что такие случаи считаются уникальными.

Попова рассказала о ходе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона".