"Вектор" продолжает пострегистрационные испытания препарата.

Анна Попова рассказала о ходе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом глава Роспотребнадзора заявила коллегам в рамках научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. Чиновница отметила, что все добровольцы, которые получили прививку препаратом, чувствуют себя хорошо в рамках пострегистрационных испытаний.

На сегодняшний день продолжаются пострегистрационные исследования вакцины, которую разработал "Вектор", пептидной вакцины. На сегодняшний день около тысячи человек в рамках клинических исследований пострегистрационных вакцину уже получили Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве добавили, что исследование также ведется успешно. С волонтерами никаких осложнений не происходит.

Попова заявила, что летальность COVID-19 в России остается ниже средней по миру.

Видео: Youtube/Президентская библиотека