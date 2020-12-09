В Роспотребнадзора оценили число летальных исходов от коронавируса по России.

Анна Попова заявила, что летальность COVID-19 в России остается ниже средней по миру. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала журналистам на научно-практической конференции по вопросам противодействия распространению инфекционным заболеваниям. По данным чиновницы, сейчас РФ расположилась в первой тройке государств по числу проведенных тестов на наличие коронавируса на каждый миллион жителей.

В мире достаточно высокая определенная летальность - 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования...В России заразившихся чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова добавила, что на последнюю неделю по стране медики фиксируют в среднем 17,9 случаев заражения инфекцией ежесуточно на каждые сот тысяч местного населения.

Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19.

Видео: Youtube/Президентская библиотека