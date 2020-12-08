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Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19

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Юг, отмечает глава ведомства, показывает стабильные цифры по заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19. По её словам, самые проблемные субъекты находятся на севере страны — это Карелия, Коми, Архангельская область. Юг, отмечает глава ведомства, показывает стабильные цифры по заболеваемости. Это Чечня, Краснодарский край, Татарстан.

Самая сложная ситуация сегодня - это Республика Карелия.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова заявила, что необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации.

Видео: YT / Радио "Комсомольская Правда"

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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