Юг, отмечает глава ведомства, показывает стабильные цифры по заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией c COVID-19. По её словам, самые проблемные субъекты находятся на севере страны — это Карелия, Коми, Архангельская область. Юг, отмечает глава ведомства, показывает стабильные цифры по заболеваемости. Это Чечня, Краснодарский край, Татарстан.

Самая сложная ситуация сегодня - это Республика Карелия. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова заявила, что необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации.

Видео: YT / Радио "Комсомольская Правда"