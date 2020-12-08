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Попова: необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации

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Глава Роспотребнадзора призвала отказаться от алкоголя и курения перед и после вакцинирования.

Анна Попова: необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в интервью журналистам радиостанции "Комсомольская правда".

Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница уточнила, что курение и все то, что "может раздражать легкие", не пойдет на пользу организму во время прививочной кампании.До иммунизации за 14 дней Попова заявила о необходимом прекращении приема алкоголя. Она напомнила, что выроботка иммунитета занимает 21 день между двумя инъекциями препарата. Еще 21 день уйдет после ввода второго компонента вакцины. В общей сложности алкоголь нельзя употреблять 42 дня. За этот период организм человека должен сформировать иммунитет перед коррнавирусом.

Попова рассказала, сколько детей в России болеют COVID-19.

Видео: YT / Радио "Комсомольская Правда"

Теги: анна попова, массовая вакцинация, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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