Глава Роспотребнадзора призвала отказаться от алкоголя и курения перед и после вакцинирования.

Анна Попова: необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в интервью журналистам радиостанции "Комсомольская правда".

Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница уточнила, что курение и все то, что "может раздражать легкие", не пойдет на пользу организму во время прививочной кампании.До иммунизации за 14 дней Попова заявила о необходимом прекращении приема алкоголя. Она напомнила, что выроботка иммунитета занимает 21 день между двумя инъекциями препарата. Еще 21 день уйдет после ввода второго компонента вакцины. В общей сложности алкоголь нельзя употреблять 42 дня. За этот период организм человека должен сформировать иммунитет перед коррнавирусом.

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Видео: YT / Радио "Комсомольская Правда"