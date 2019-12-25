В Роспотребнадзоре рассказали о статистике по зараженным коронавирусом детям.

Анна Попова рассказала, сколько детей в России болеют COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в интервью журналистам радиостанции "Комсомольская правда". По данным чиновницы, удельный вес несовершенных пациентов с коронавирусом такой же, как и весной 2020 года, когда школьники не посещали учебные заведения. Специалист рассказала, что в школах созданы условия для очного обучения детей в сложной эпидемиологической обстановке.

У нас заболеваемость детей, после того как они встретились в начале сентября, в течение двух недель несколько росла - респираторные вирусы, парагриппы, аденовирусы, другие вирусы... Так бывает каждый год, потом ситуация стабилизировалась Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В России продлили меры по COVID-19 для школ и детсадов до 2022 года.