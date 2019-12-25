В России продлили меры по COVID-19 для школ и детсадов до 2022 года

В учреждениях по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия.

В России продлили меры по COVID-19 для школ, детсадов, лагерей и дошкольных учреждений до 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В учреждениях по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов. Дети и педагоги с признаками ОРВИ должны самоизолироваться.

У учителей и школьников перед началом занятий необходимо измерять температуру. Учебный процесс при этом должен быть организован таким образом, чтобы учащиеся разных классов минимально пересекались друг с другом. Так, например, за каждым классом должно быть закреплено отдельное помещение.

Ранее Беглов заявил, что в Петербурге ни одна школа не закрыта на карантин.

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