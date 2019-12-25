В Роспотребнадзоре рассказали об условии снятия ограничений в детских учреждениях.

Анна Попова допустила отмену правил профилактики коронавируса для школ раньше 2022 года. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Чиновница объяснила, что ограничения, введенные из-за распространения инфекции, могут быть отменены уже к началу следующего учебного сезона, если весной эпидемиологическая обстановка по стране улучшится.

Продление ориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что ранее ведомство продлило профилактические меры до 1 января 2022 года. Санитарные нормы были приняты в конце июня 2020 года. Она направлены на безопасное нахождение детей в условиях детских садов, школ, оздоровительных лагерей, игровых комнат, учреждения дополнительного образования. К запретам относится проведение массовых мероприятий. Введена термометрия и организовано расписание, позволяющее разобщить детей.

Мы - одна из немногих стран, которые регистрируют заболеваемость полностью, показывают ее открыто - все данные абсолютно открыты. Мы видим подъем, напряженность эпидемиологической ситуации, но вместе с тем все в школах организовано таким образом, чтобы дети могли заниматься очно Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова рассказала, сколько детей в России болеют COVID-19.

Видео: YT / Радио "Комсомольская Правда"