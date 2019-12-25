В Роспотребнадзоре напомнили о риске заражения коронавирусом в РФ.

Анна Попова заявила, что коронавирус не стал слабее, чем раньше. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила во время выступления на форуме "Здоровое общество". Трансляция мероприятия велась пресс-центром МИА "Россия сегодня". Чиновница добавила, что при этом коронавирусная инфекция не стала сильнее, что радует специалистов. Однако COVID-19 по-прежнему может приводить к тяжелому состоянию пациентов и различным осложнениям.

Сегодня главное - защитить себя, это очень важно, и тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации и будем защищены на столько долгий период, сколько позволит вакцина, ну и дальше будем ревакцинировать Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По мнению чиновницы, в России риск заразиться коронавирусом - реален. Исключить эту угрозу может только постоянное соблюдений требований Роспотребнадзора по профилактике распространения инфекции.

Анна Попова: У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория.