Анна Попова: У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория

Глава Роспотребнадзора не смогла назвать лучшую российскую вакцину от коронавируса.

У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория. Об этом во время форума "Здоровое общество" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция мероприятия велась пресс-центром МИА "Россия Сегодня". По словам спикера, каждый препарат против инфекции будет выбираться медиками для определенных групп пациентов.

Все три вакцины, а я думаю, что будет ещё и четыре, используют разные производственные площадки. У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке... Я не могу сказать, какая из них лучше Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам чиновницы, решение о том, какую вакцину следует назначать пациенту, будут принимать медицинские специалисты.

В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор".

Видео: Facebook/Форум "Здоровое общество"