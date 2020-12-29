Глава Роспотребнадзора выступила на Гайдаровском форуме.

Попова заявила, что дату завершения пандемии сейчас никто не может назвать. Глава Роспотребнадзора отметила, что эксперты могут лишь дать прогноз, так как они имеют понимание эпидемиологического процесса. Об этом чиновница рассказала участникам Гайдаровского форума.

Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть, и понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что ранее Анна Попова рассказала, как снизить риски заражения COVID-19.

Видео: YT / РАНХиГС