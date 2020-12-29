Если все граждане и предприятия будут соблюдать рекомендации, риски станут минимальными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как снизить риски заражения COVID-19. По её словам, достаточно соблюдать рекомендации ведомства — в этом случае риски будут минимальными.

Методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности есть. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По её словам, если все граждане и предприятия будут соблюдать рекомендации, то новые коронавирусные клиники в койках не понадобятся.

Ранее Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России.

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