Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как снизить риски заражения COVID-19. По её словам, достаточно соблюдать рекомендации ведомства — в этом случае риски будут минимальными.
Методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности есть.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По её словам, если все граждане и предприятия будут соблюдать рекомендации, то новые коронавирусные клиники в койках не понадобятся.
Ранее Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России.
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