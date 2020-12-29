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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России

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Заболеваемость коронавирусом увеличивается только в двух регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России. Цифрами она поделилась на заседании координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса.

По словам Поповой, заболеваемость коронавирусом увеличивается только в двух регионах. Ещё 61 регион находится в стадии стабилизации.

Два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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