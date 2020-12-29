Заболеваемость коронавирусом увеличивается только в двух регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России. Цифрами она поделилась на заседании координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса.

По словам Поповой, заболеваемость коронавирусом увеличивается только в двух регионах. Ещё 61 регион находится в стадии стабилизации.

Два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ.

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