Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах России. Цифрами она поделилась на заседании координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса.
По словам Поповой, заболеваемость коронавирусом увеличивается только в двух регионах. Ещё 61 регион находится в стадии стабилизации.
Два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ.
Видео: Правительство России
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