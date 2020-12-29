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Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

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Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократилось на 12%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ. Она заявила, что за первые десять дней 2021 года количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократилось на 12%. Число госпитализированных на столько же.

Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что сравниваются цифры последней декады 2020 года и первой 2021-го.

Ранее мы писали, что в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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