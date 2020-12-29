Глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ. Она заявила, что за первые десять дней 2021 года количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократилось на 12%. Число госпитализированных на столько же.
Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она отметила, что сравниваются цифры последней декады 2020 года и первой 2021-го.
Ранее мы писали, что в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса.
Видео: Youtube/Россия 24
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