Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократилось на 12%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ. Она заявила, что за первые десять дней 2021 года количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократилось на 12%. Число госпитализированных на столько же.

Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что сравниваются цифры последней декады 2020 года и первой 2021-го.

Ранее мы писали, что в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса.

Видео: Youtube/Россия 24