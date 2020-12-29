В РФ циркулируют около 1,5 тысячи мутаций коронавируса.

Анна Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса. Об этом чиновница сообщила в рамках видеоконференции с участниками гайдаровского форума, который в 2021 году проводится в онлайн-формате. В Роспотребнадзоре уточнили, что на данный момент по стране эксперты выявили 1,5 тысячи мутаций COVID-19.

Мы видим все мутации ... На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций своих Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам Поповой, мутации являются абсолютно естественным процессом, так как "вирусы иначе не живут".

Попова: россияне научились жить в условиях коронавируса.

Видео: YT / РАНХиГС