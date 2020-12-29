Попова: россияне научились жить в условиях коронавируса

В Роспотребнадзоре считают, что новый локдаун в РФ нп понадобится.

Анна Попова заявила, что россияне научились жить в условиях коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила участникам Гайдаровского форума. Чиновница рассказала, что правительство разработало комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19, который позволяет не говорить сейчас о новом локдауне в стране.

Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас все работает Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что весной 2020 года российская промышленность работала на уровне 70 процентов, аналогично как и экономическая отрасль функционировала также на 70 процентов.

Попова заявила, что дату завершения пандемии сейчас никто не может назвать.

Видео: YT / РАНХиГС